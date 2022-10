Pillola anticoncezionale, l’Aifa discute la gratuità per le under 25

ROMA – La pillola anticoncezionale potrebbe presto essere resa gratuita anche in Italia per le donne con meno di 25 anni, così come già avviene in Francia. Il tema è all’ordine del giorno dell’odierna riunione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Oggi è, infatti, in programma una discussione congiunta Commissione tecnico scientifica (Cts) e Comitato prezzi e rimborso (Cpr) per gettare le basi sulla possibile rimborsabilità dei contraccettivi orali.



Una decisione che seguirebbe l’esempio di quanto già avviene in alcune regioni. In Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Lombardia, infatti, le under 25 possono già oggi richiedere la pillola gratuitamente ai consultori. Secondo i dati riportati dall’Aifa, sono 2,5 milioni le italiane che fanno uso quotidiano dell’anticoncezionale.

PILLOLA GRATIS, ADINOLFI: SI FA OGNI COSA PER NON FAR NASCERE FIGLI

“Tra Ru486 nei consultori, pillola dei 5 giorni dopo senza ricetta a tutte, anticoncezionali gratis, si fa ogni cosa per non far nascere figli. Il contrario di quel che serve all’Italia”. Così su Twitter Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, commenta la discussione in corso all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) sulla possibilità di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le under 25.

