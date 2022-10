I Depeche Mode tornano in Italia: le info su date e biglietti

(Foto dai profili social dei Depeche Mode)

ROMA – Tre date segnano il ritorno dei Depeche Mode in Italia. Il gruppo ha annunciato i concerti del ‘Memento Mori Tour’, in partenza il 16 maggio 2023 da Amsterdam. Date a supporto del quindicesimo omonimo album di studio del duo britannico composto da Dave Gahan e Martin Gore che arriverà nei negozi e sulle piattaforme in primavera.

I Depeche Mode, assenti dai palchi da oltre 5 anni, si esibiranno il 12 luglio Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio a San Siro a Milano e il 16 luglio allo Stadio dall’Ara di Bologna.

I BIGLIETTI

La caccia ai biglietti parte dalle 10 di domani 6 ottobre per gli utenti di MyLiveNaton, la vendita generale sarà disponibile dall’una di venerdì 7.

