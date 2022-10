VIDEO| ‘Vita da Carlo 2’, Verdone: “Cercheremo di far ridere con Ibrahimovic”

ROMA – “Il mio produttore Aurelio De Laurentiis, come sapete, è il presidente del Napoli. Tramite lui sono arrivato più facilmente a Zlatan Ibrahimovic. È una piccola cosa, però lui è stato molto gentile e affettuoso. E poi ha una grande presenza e personalità. Cercheremo di far ridere anche con la sua partecipazione straordinaria”. Così Carlo Verdone, alla cerimonia di premiazione del Globo d’Oro all’Auditorium Parco della Musica, sulla presenza del calciatore nella seconda stagione di ‘Vita da Carlo’, le cui riprese sono appena partite a Roma. Dal 2023 su Paramount+ “con i nuovi episodi mi auguro di bissare il successo e anche la qualità della prima stagione. Non sarà facile, è una sfida enorme”, ha raccontato l’attore e regista, che sulla serie ha svelato: “Ci saranno personaggi nuovi e nuove tematiche. Non ci saranno più la politica e il sindaco, quello faceva parte della prima. Parleremo dei figli, delle loro problematiche e delle mie, dei miei tormenti e delle mie lacrime“.

