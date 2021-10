Comunali, a Melfi trionfa Maglione: il candidato di centrodestra sostenuto anche da Italia Viva

POTENZA – “Complimenti a Giuseppe Maglione per il suo trionfo a Melfi: il centrodestra unito vince e dimostra quanta voglia di cambiamento ci sia in Basilicata”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando la vittoria di Giuseppe Maglione a sindaco di Melfi (Potenza). Maglione, la cui candidatura è stata sostenuta anche da Italia Viva, ha ottenuto il 59,01% di preferenze, contro il 25,79% del candidato di centrosinistra, Luigi Simonetti.

“Il più grande Comune lucano al voto rappresenta un segnale politico molto chiaro – continua Bardi – che rafforza la ferma intenzione del nostro popolo di non tornare indietro. Ed è un segnale che arriva anche alla nostra coalizione: con uomini e donne credibili e una proposta politica concreta e aperta, in Basilicata si vince. Sta a noi adesso essere all’altezza della sfida, come ho detto qualche giorno fa in Consiglio regionale”.



Bardi ha detto di aspettare adesso il neo sindaco in Regione “per programmare insieme le priorità per la comunità melfitana. Insieme potremo fare grandi cose per un’area strategica della nostra terra”, ha concluso.