Survey reveals profile of leaders in favelas

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Collective, dynamic and shared-purpose leadership are the characteristics of leaders in the favelas of São Paulo, as shown in the study What Favelas Can Teach About Leadership: the Importance of Shared-purpose and Place-based Leadership, carried out by researchers from the School of Administration of São Paulo Companies (EAESP) of the Getulio Vargas Foundation (FGV).

Released last week in the United States, the study was developed based on interviews carried out over the past two years, in the favelas of Campo Limpo, Capão Redondo and Jardim Ângela, all in the south of São Paulo. The material is part of the book Reimagining Leadership on the Commons: Shifting the Paradigm for a More Ethical, Equitable, and Just World.

Among the main common characteristics found in the process of emergence of leadership in favelas, the main author of the study, a researcher at EAESP-FGV Renato Souza, highlighted in the document “collective or relational” leadership.

“Against a very common view of leadership, I could understand that, in the favela, in a place where you don’t have a boss, there is no formal authority relationship, the way to build leadership is based on the capacity they have, residents and leaders community, to establish relationships between them”, explained Souza as shown by Agência Brasil.

Also different from what happens in private or public organizations, there is intense mobility among leaders in favelas. “Leading and being led becomes a much more dynamic process than we are usually used to in companies, in formal situations, where there is the figure of a person who says what needs to be done and others follow”.

Finally, the third highlight in relation to the leader’s profile in communities is the shared purpose. According to the study, generally, the emergence of leaders in favelas is a response to local needs and is associated with a shared purpose, usually to solve local problems.

BRASILE. CONDIVISA E COLLETTIVA, È LA LEADERSHIP NELLE FAVELAS

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – A caratterizzare gli attivisti comunitari delle favelas di San Paolo è una leadership collettiva, dinamica e condivisa. A indicarlo lo studio ‘What Favelas Can Teach About Leadership: the Importance of Shared-purpose and Place-based Leadership’ (O que as Favelas Podem Ensinar sobre Liderança: a Importância da Liderança com Propósito Compartilhado e Local), condotto dai ricercatori della Escola de Administração de Empresas de São Paulo (Eaesp) della Fundação Getulio Vargas (Fgv).

Pubblicato negli Stati Uniti, il documento è stato realizzato a partire da una serie di interviste fatte negli ultimi due anni nella favela dei quartieri di Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela, tutte zone situate nella parte meridionale della città più popolosa del Brasile. Il materiale raccolto è parte del volume ‘Reimagining Leadership on the Commons: Shifting the Paradigm for a More Ethical, Equitable, and Just World’ (Liderança Compartilhada: Mudando o Paradigma para um Mundo Mais Ético, Equitativo e Justo).

Secondo Renato Souza, uno dei principali autori dello studio, il ricercatore della Eaesp-Fgv, tra le principali caratteristiche comuni che sono state riscontrate nel processo di emersione della leadership nella favela ci sono quelle della “collettività” e della “razionalità”.

“Al contrario della visione più comune della leadership – afferma Souza – quello che ho potuto osservare nelle favela è che, in un luogo dove non ci sono capi e dove non esistono relazioni formali di autorità, la forma di costruzione di una dimensione dirigenziale passa per la capacità degli abitanti e dei leader comunitari di stabilire relazioni tra di loro”.

A differenza di quello che avviene di solito nelle organizzazioni private o pubbliche, inoltre, nella favela si riscontra un’alta mobilità tra i leader. Secondo il ricercatore, “guidare o essere guidati qui è un processo molto più dinamico di quello a cui ci siamo abituati nelle aziende, nelle situazioni formali, dove in genere c’è una persona che dice quello che c’è da fare e altri che seguono le sue indicazioni”.

Il terzo elemento che è stato individuato durante la stesura del profilo dei leader di comunità delle favelas è quello della condivisione delle scopo. Stando a quanto emerge nelle studio, l’emersione di una figura di guida nel contesto della favela è una risposta alle necessità locali ed è associata a uno scopo condiviso fra tutti, di solito quello di risolvere i problemi della comunità.

Con il termine favela si intende in genere un’area costituita da alloggi informali che si estendono o a ridosso dei quartieri più centrali, spesso su aree collinose, o alla periferia delle grandi città brasiliane. Queste zone della città sono di solito caratterizzate da alti tassi di criminalità, disoccupazione ed esclusione sociale.

PESQUISA REVELA PERFIL DE LÍDERES EM FAVELAS

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Liderança coletiva, dinâmica e de propósito compartilhado são as características dos líderes nas favelas de São Paulo, conforme aponta o estudo What Favelas Can Teach About Leadership: the Importance of Shared-purpose and Place-based Leadership (O que as Favelas Podem Ensinar sobre Liderança: a Importância da Liderança com Propósito Compartilhado e Local), realizada pelos pesquisadores da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Divulgado na última semana nos Estados Unidos, o estudo foi desenvolvido a partir de entrevistas feitas nos últimos dois anos, nas favelas dos bairros Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela, todos na zona Sul de São Paulo.O material é parte do livro Reimagining Leadership on the Commons: Shifting the Paradigm for a More Ethical, Equitable, and Just World (Liderança Compartilhada: Mudando o Paradigma para um Mundo Mais Ético, Equitativo e Justo).

Entre as principais características comuns encontradas no processo de surgimento de lideranças nas favelas, o autor principal do estudo, pesquisador da EAESP-FGV Renato Souza, ressaltou no documento a liderança “coletiva ou relacional”.

“Contra uma visão muito comum sobre lideranças, eu pude entender que, na favela, em um lugar onde você não tem chefe, não existe relações formais de autoridade, a forma de construção de liderança se passa pela capacidade que eles têm, moradores e líderes comunitários, de estabelecerem relações entre eles”, explicou Souza.

Diferente também do que ocorre em organizações privadas ou públicas, há uma intensa mobilidade entre as lideranças em favelas. “Liderar e ser liderado se torna um processo muito mais dinâmico do que a gente está geralmente acostumado em empresas, em situações formais, onde tem a figura de uma pessoa que diz o que precisa ser feito e os outros seguem”.

Por fim, o terceiro destaque em relação ao perfil do líder em comunidades é o propósito compartilhado. Segundo o estudo, geralmente, o surgimento das lideranças nas favelas é uma resposta para necessidades locais e estão associadas a um propósito compartilhado por todos, normalmente para resolver problemas locais.