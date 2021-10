All’IC Quasimodo di Crispano l’educazione ambientale comincia dall’infanzia

NAPOLI – All’Istituto Comprensivo ‘Quasimodo’ di Crispano (Napoli) un folto gruppo di studenti e studentesse delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado ha riflettuto su quanto sia importante salvaguardare l’ambiente e su quanto sia facile, con un’azione virtuosa, fare la differenza e la differenziata. A conclusione di una settimana di attività didattiche incentrate sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla lotta al cambiamento climatico, bambine e bambini hanno potuto presentare i loro elaborati in un evento pubblico, ‘Puliamo il Mondo’, alla presenza del sindaco di Crispano, Michele Emiliano, e del presidente e vicepresidente dell’Associazione Geofilos Legambiente Succivo, rispettivamente Francesco Pascale e Carla Petito.

Moltissimi i disegni e i cartelloni realizzati dagli studenti, che sfilano davanti agli ospiti per mostrare orgogliosi i loro messaggi di speranza, vivaci e colorati. Su un cartellone si legge “un mondo pulito è un sogno infinito”, in tre lingue diverse, italiano, inglese e francese. Un altro raffigura un albero, le cui foglie sono azioni virtuose che ciascuno, adulto o bambino, può compiere per fare la propria parte nella lotta al cambiamento climatico. Si tratta di azioni semplici alla portata di tutti, nulla di particolarmente complesso: usare una borraccia per evitare il consumo di plastica, chiudere il rubinetto dell’acqua quando ci si lava i denti, o la doccia quando ci si insapona, fare la raccolta differenziata. Anche i più piccoli avvertono l’urgenza di una crisi che appare irreversibile: un bambino sfila davanti agli ospiti e il suo messaggio è chiaro: “se non facciamo qualcosa tutti i mari saranno inquinati”.



Un’iniziativa di sensibilizzazione, promossa dalla neo dirigente Gilberta Materazzo, che fa anche da inaugurazione ad un anno scolastico finalmente in presenza. Per crescere adulti consapevoli partendo dall’infanzia.