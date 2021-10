Giornata mondiale degli insegnanti, Bianchi: “Ruolo cruciale per il Paese”

ROMA – “Con grande gioia porto a tutti voi il mio saluto in questa giornata che l’Unesco dedica agli insegnanti, alla loro capacità di farsi carico non soltanto dell’educazione dei ragazzi, ma anche di accompagnarli, in questa fase così difficile, a trovare il loro percorso di vita”. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha voluto ringraziare così i docenti italiani, in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, che si celebra oggi.



“Mai come in questo momento è risultato evidente come questa attività sia importante e cruciale, centrale nella vita del Paese- ha detto Bianchi- È importantissimo che tutto il Paese ridia attenzione ai nostri insegnanti di ogni ordine e grado. Un mondo di persone che si fa carico di un mondo di altre persone. A tutti gli insegnanti, a tutti coloro che svolgono con grande dedizione questo intenso sforzo di relazione umana, va il mio ringraziamento. Grazie per tutto il lavoro che avete fatto, che state facendo e che sicuramente farete in questo nostro futuro condiviso e insieme”.