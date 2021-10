Comunali Milano, ciclone Sala: centrosinistra fa man bassa in tutti i Municipi

Di Nicolò Rubeis

MILANO – Dopo la roboante vittoria di Giuseppe Sala, sancita già al primo turno, il centrosinistra può festeggiare un altro ottimo risultato, ossia aver riconquistato tutti e 9 i Municipi di Milano.

Nella scorsa tornata elettorale, quella del 2016, nonostante il successo sempre di Sala al ballottaggio su Stefano Parisi, il centrodestra riuscì a prevalere quantomeno nel conto delle zone. Finì 5 a 4 per i candidati di Parisi, ma oggi è tutta un’altra storia.

Al Municipio 1, quello del centro storico, dopo 10 anni di centrosinistra targati Fabio Arrigoni si impone Mattia Abdu, ex assessore di zona al Commercio. Vittoria piuttosto netta quella di Abdu che porta a casa il 62% delle preferenze contro il 33% racimolato da Federico Benassati di Forza Italia. Il centrosinistra si riprende il Municipio 2, quello della Stazione centrale, di Gorla, Turro, Greco e Crescenzago, amministrato negli scorsi cinque anni dal leghista Samuele Piscina. E lo fa con un successo netto di Simone Locatelli (55%) sull’esponente del Carroccio Luca Lepore (37%).

Al Municipio 3 convincente conferma per Caterina Antola (58%) che spazza via le speranze di Maurizio Gussoni (l’esponente di Fdi chiude con il 31%). Duro colpo per il centrodestra nel Municipio 4, quello di Porta Vittoria e Forlanini. Il leghista ed ex presidente Paolo Bassi perde malamente con Stefano Bianco (54%). A nulla sono valsi i molti sopralluoghi di Matteo Salvini e del commissario cittadino della Lega Stefano Bolognini durante la campagna elettorale: la zona 4 torna al centrosinistra.

Anche Alessandro Bramati, ormai ex presidente del Municipio 5, non riesce nella riconferma: il ‘ciclone Sala’ spazza via pure lui. L’esponente di Milano Popolare, la compagine di Maurizio Lupi, si ferma al 37% delle preferenze. Sorride Natale Carapellese che diventa presidente con il 54% dei voti. Buon 3,3% del M5S con Costantino Grimaldi.

In zona 6 riconfermato Santo Minniti (58%). Successo importante per il centrosinistra con Silvia Fossati in zona 7, l’ex ‘feudo’ di Marco Bestetti, oggi capolista di Forza Italia per Palazzo Marino. Il suo candidato successore, Simone Orlandi (Fdi), non sfonda e chiude col 37% delle preferenze. Al Municipio 8 (Fiera, Gallaratese, Quarto Oggiaro) vince Giulia Pelucchi (57%), mentre diventa presidente al Municipio 9 (Garibaldi, Niguarda) l’ex consigliera comunale Anita Pirovano.