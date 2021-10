Fulmine provoca un incendio in una cabina cavi, stop treni Roma-Napoli

ROMA – Trenitalia ha informato con una nota che la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 1.50 di questa notte sulla linea Roma-Napoli, via Formia (Fl7) nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno (Fl8) tra Roma Casilina e Nettuno, per danni provocati dal maltempo. Durante il forte temporale un fulmine ha provocato l’incendio di una cabina cavi nei pressi di Torricola, con conseguenti danni agli impianti di circolazione dei treni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare la circolazione. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con deviazione del traffico via Cassino e attivato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Roma Termini e Latina e tra Roma Termini e Nettuno. Predisposti i servizi di Smart caring e attivato il servizio di Customer care nelle stazioni di Roma Termini, Campoleone, Nettuno, Aprilia e Latina.