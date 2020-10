Lite tra fratelli finisce in tragedia ad Avellino, morto 30enne

NAPOLI – Lite tra fratelli a Lioni, in provincia di Avellino, finisce in tragedia. Nel corso della colluttazione, scaturita per futili motivi, un giovane di 30 anni sarebbe stato colpito da suo fratello con un fendente che gli ha reciso l’arteria femorale. Il fatto è accaduto in contrada Procisa Vecchia nell’abitazione dove i fratelli vivono con i genitori. Il ragazzo è stato trasporto dal 118 all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando provincia di Avellino. Il fratello del 30enne è stato sottoposto a fermo.