Falsa partenza per il ‘Bonus Sicilia’, sito in tilt e rinvio all’8 ottobre

PALERMO – Falsa partenza per il ‘Bonus Sicilia’, l’iniziativa prevista dalla Regione che ha messo a disposizione 125 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo dell’Isola con un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese chiuse durante il periodo di lockdown.

Il ‘click day’ per le richieste online avrebbe dovuto prendere il via questa mattina, a partire dalle 9, ma la piattaforma informatica è andata in tilt “a causa – si legge sulla schermata del sito – di una problematica tecnica imputabile a Tim Spa”.

Tutto rinviato, quindi, alle 9 di giovedì 8 ottobre.

UIL SICILIA: “CLICK DAY CATASTROFICO, ADEGUARE INFRASTRUTTURE”

“Errare è umano ma perseverare è diabolico. La Regione Siciliana si ostina con questi catastrofici click days. Finanziare senza nessun criterio di merito, solo sulla base della velocità, è sbagliato oltre che una pia illusione. Lo diciamo da troppo tempo, devono essere adeguate sul serio le infrastrutture e le procedure informatiche reperendo e valorizzando le professionalità necessarie”. Lo afferma Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, che aggiunge: “Va modificato il profilo istituzionale con l’internalizzazione del servizio e serve una riorganizzazione delle competenze tra i vari assessorati. Dato che i soldi ci sono bisogna spenderli ma per raggiungere degli obiettivi precisi – prosegue Barone -. Nel rigoroso rispetto della legalità, il governo regionale deve assumersi la responsabilità di valutare e scegliere i progetti che diano lavoro e che rafforzino il nostro fragile tessuto economico senza abdicare per ipotetici automatismi che di automatico fanno solo pasticci. Nel frattempo – conclude il leader della Uil Sicilia – migliaia di posti traballano e si perde l’occasione di creare buona occupazione salvo poi condannare l’assistenzialismo”.

SICINDUSTRIA: “CLICK DAY FLOP ANNUNCIATO”

“Il giorno del click day è arrivato e, come purtroppo temevamo, è stato subito un flop”. Lo dice in una nota Sicindustria che “da settimane – si legge – manifesta tutte le perplessità circa il metodo e i requisiti di accesso di uno strumento che ha già manifestato tutta la propria inadeguatezza”. Oggi, secondo gli industriali siciliani, “la conferma di un flop annunciato” e il rinvio alle 9 di giovedì 8 ottobre. “In Sicilia – denuncia il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – il sistema del click day è diventato per gli imprenditori un vero e proprio calvario. Anzi peggio. Sicindustria continua pertanto a ribadire la necessità di una maggiore efficienza ed efficacia nei processi di assegnazione delle risorse pubbliche e una valutazione dei progetti da finanziare non sulla base di un sistema troppo spesso malfunzionante e basato solo sulla rapidità di un click, ma su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi per progetti produttivi capaci di generare ricchezza”.