sabato 5 Settembre 2026

Gp Italia, Sorpresa Gasly: Si prende la pole davanti a Russel

Quarta e quinta la Ferrari, Antonelli partirà ultimo per precedente penalità

Data pubblicazione: 5-9-2026 ore 17:38Ultimo aggiornamento: 5-9-2026 ore 17:40

ROMA -La magia di Pierre Gasly. Una incredibile qualifica ha regalato a lui e alla sua Alpine la prima pole position in carriera. Nel Gp d’Italia, a Monza, il pilota francese, 30 anni, scatterà quindi davanti a tutti. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes, mentre la seconda fila sarà composta da Oscar Piastri con la McLaren e Charles Leclerc con la prima delle Ferrari. A seguire l’altra ‘Rossa’ di Lewis Hamilton, con al fianco Max Verstappen con la Red Bull.

PER KIMI ANTONELLI PARTENZA CON PENALITÀ

Ha girato su ottimi tempi Kimi Antonelli, applauditissimo leader del Mondiale: la sua Mercedes a tratti è stata anche la più veloce di tutti, ma per lui è stato più o meno un ‘allenamento’ sapendo che comunque sarebbe partito dal fondo della griglia a causa della penalità ricevuta per la sostituzione completa di una parte della sua power unit. Domani la gara alle ore 15.

La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 242 punti; Russell e Hamilton 183; Norris 159; Leclerc 155; Verstappen 112; Piastri 106.
La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 425 punti; Ferrari 338; McLaren 265; Red Bull 189.

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