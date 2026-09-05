“Dacci 500 euro o faremo del male a te e a tuo figlio”: Corona vittima di aggressione e tentata estorsione

MILANO – Armato di catena, ha spaccato il lunotto della Range Rover di Fabrizio Corona. Ma poco dietro all’auto del creatore e volto di Falsissimo c’erano due volanti della polizia. Non è finito proprio come si aspettavano due ventenni, il loro tentativo di sfilare all’imprenditore del gossip e degli scandali 500 euro, sotto ricatto.

I FATTI

Tutto è iniziato quando giovedì notte, 3 settembre, Corona ha ricevuto chiamate e messaggi di due giovani presunti ‘ex amici di Carlos’, figlio primogenito dell’ex paparazzo, che gli intimavano di pagare 500 euro, ‘altrimenti avrebbero fatto del male a lui e al ragazzo’. L’ex fotografo non ha perso tempo ed è andato a denunciare l’accaduto all’ufficio preposto della Questura di Milano, mostrando il testo delle chat e spiegando che i due ricattatori gli avevano dato un appuntamento in via Noè, dove lo stesso Corona si sarebbe poi diretto, con due equipaggi di agenti come scorta a distanza.

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L’AGGRESSIONE E I DUE RAGAZZI FERMATI

Una volta arrivato sul posto, il 52enne è stato aggredito, mentre era ancora in auto, da uno dei due ricattatori che, inconsapevole della presenza della polizia, ha scagliato una catena sul lunotto, infrangendolo. A quel punto l’intervento degli agenti che hanno fermato prima un 20enne, che sarebbe l’autore dei messaggi e dell’aggressione con la catena e, come riferiscono i quotidiani Repubblica e il Giorno sarebbe il figlio di un noto giornalista televisivo. Il ‘socio’ 24 enne prima ha tentato la fuga, poi è stato presto identificato e rintracciato. Il 20enne è stato denunciato a piede libero per tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Restano da chiarire il movente e le ragioni dell’intimidazione e dell’aggressione da parte dei due ragazzi a Corona.