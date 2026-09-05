A Venezia 83 è il giorno degli Oasis: arriva in anteprima mondiale il documentario ‘Don’t Look Back In Anger’ 

ROMA – ‘Oasis: Don’t Look Back In Anger’, il documentario che racconta la storia della band britannica degli Oasis, arriva in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 83° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

‘Oasis: Don’t Look Back In Anger’ racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni rock ‘n’ roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, che cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.

Prodotto da Magna Studios e Sony Music Vision, il documentario è ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista Steven Knight (Peaky Blinders,A Thousand Blows), candidato ai BAFTA e agli Oscar, ed è diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (Shut Up and Play the Hits, New York: La rinascita del Rock and Roll). Oasis: Don’t Look Back In Anger sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 10 settembre e in alcune sale IMAX in tutto il mondo, prima di arrivare in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale entro la fine dell’anno.

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