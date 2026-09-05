Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, slittato il rientro previsto per oggi

ROMA – Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. Lo riporta corriere.it. Potrebbe essere questa, dunque, la motivazione dello slittamento del suo rientro annunciato questa mattina in un post dell’Associazione Schierarsi e pubblicato sui profili dell’ex parlamentare dei 5 stelle. “Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato”Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”.

Alessandro Di Battista, il cui ritorno era atteso per oggi pomeriggio, è stato ricoverato prima in un ospedale di Santa Clara, poi trasferito a L’Avana, dopo aver accusato un malore e un forte mal di testa, lo scorso sabato. Nella capitale cubana è presente anche una equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Di Battista stava lavorando ad un reportage per il Fatto quotidiano. È stato proprio l’attivista, pochi giorni fa, ad annunciare sui social il suo ritorno, poi rimandato: “Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”. Al momento, nessuna nuova data per il rientro è stata annuanciata.