sabato 5 Settembre 2026

L’oroscopo di sabato 5 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 5-9-2026 ore 7:46Ultimo aggiornamento: 5-9-2026 ore 7:49

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Quando viaggi, stacchi dalla realtà e stai meglio. L’amore può bussare alla tua porta e sarebbe un peccato perderlo solo per puri preconcetti…



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Si può vivere una bella emozione. Non si può certo negare che sei uno dei segni più in vista oggi.





Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Chissà che un piccolo colpo di fortuna non arrivi in anticipo. Sii equilibrato nei rapporti, evita scontri diretti. Periodo positivo per giovani e cuori solitari, entro questa sera può arrivare un messaggio speciale.





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Buona forma fisica malgrado gli acciacchi, soprattutto per chi non è più giovanissimo. Innamorarsi è possibile, ma è necessario ritrovare più passionalità.




Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata faticosa ma i risultati sono positivi, nei rapporti con Vergine e Pesci ci sono piccole tensioni. Non essere troppo critico!





Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Emozioni in corso, cerca di programmare nei prossimi fine settimana qualcosa che aiuti i sentimenti. Recupero alla grande!






Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Possibili novità per quanto riguarda l’aspetto finanziario, cerca di essere più sicuro e determinato con gli altri. I sentimenti sono premiati, se sei solo non fare il difficile!




Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Una giornata strana un po’ agitata, al mattino ci sono delle tensioni che spariscono nel pomeriggio, nel complesso non si può parlare di un periodo no, ma oggi sembri più distratto.





Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Scontentezza e una voglia a volte eccessiva, di mostrare a tutti costi, anche a chi non te lo chiede, la tua perspicacia, il tuo spirito di contraddizione.





Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La giornata offre una situazione tranquilla. Può esserci la voglia di amare con passionalità.




Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Qualche piccolo fastidio in famiglia c’è stato, forse hai dovuto assistere una persona che non è stata bene. In amore potresti allontanare persone che non sono dalla tua…, non innamorarti di chi è legato o troppo lontano.





Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se vivi un rapporto stabile, non chiuderti in te stesso e dai più disponibilità al partner. E’ probabile che tu ti sia dato da fare fin troppo negli ultimi giorni, e che abbia bisogno di un po’ di relax: distrazioni da evitare.











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