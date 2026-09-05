Meteo, le previsioni di sabato 5 settembre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Anticiclone prevalente sul nostro Paese. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. Soltanto sui confini alpini del Friuli potranno verificarsi alcune precipitazioni pomeridiane. Venti deboli meridionali, mari generalmente calmi. Temperature in lieve aumento.

NORD

L’anticiclone subtropicale interessa le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi potranno interessare i rilievi di confine del Friuli, anche con occasionali precipitazioni. Venti deboli da sud, mari generalmente calmi. Temperature in aumento. Temperature: Valori massimi attesi tra i 27°C di Genova e i 31-35°C delle altre città.

CENTRO E SARDEGNA

L’alta pressione a matrice subtropicale interessa le nostre regioni, pertanto la giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere spesso sereno e soltanto temporaneamente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Temperature massime stazionarie. Temperature: Valori massimi compresi tra i 32 e i 34 gradi su gran parte delle città

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni l’atmosfera è stabile grazie al rinforzo dell’anticiclone. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo, il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che sarà in gran parte sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, mari generalmente poco mossi. Temperature perlopiù invariate. Temperature: Valori massimi attesi tra i 31 e i 34 gradi su gran parte delle città.