“Vota Lega per non vederla mai più”, il video del consigliere legista con la donna rom

FIRENZE – “Vota per la Lega per non vederla mai più”, dichiara consigliere di quartiere del Comune di Firenze, Alessio Di Giulio, indicando una donna rom. Il video-appello, che è stato pubblicato su Facebook, sta facendo molto discutere. A schierarsi contro Di Giulio esponenti del mondo della politica, ma non solo. Anche il popolo social è insorto.

Se la prende con una donna perché è la metà di lui. Così è facile fare il fenomeno.



Signori e Signore, vi presento la Lega. #alessiodigiulio — Madame A. 🌈 (@MadameA02) September 5, 2022

Il #25settembre NON votare Lega Nord per non vedere mai più tale #AlessiodiGiulio, in maniera che quelli come lui non ci siano mai più. pic.twitter.com/697NCXzFBG — Roberto Esposito (@Robbb85) September 5, 2022

LETTA: CAMPAGNA ELETTORALE ALLUCINANTE, FERMATEVI

“Questa campagna elettorale sta accadendo delle cose allucinanti. Mi sento di chiedere uno stop a tutto quello che sta avvenendo. Fermiamoci, fermatevi, fin dove arriverete? Lo dico rispetto alle cose che stanno avvenendo in questi giorni: il tweet della Meloni con la donna ucraina violentata, la scena del consigliere leghista di Firenze”. Queste le parole pronunciate dal segretario del Pd, Enrico Letta, a villa Filippina di Palermo.

“Siamo oltre l’immaginabile, oltre la decenza, oltre la mancanza di qualunque rispetto per le persone. Credo che sia giusto che noi denunciamo tutto questo che è veramente intollerabile”, ha aggiunto.

VIDEO CONTRO ROM, ZAMPA (PD): GRAVE, INTERVENGA MAGISTRATURA

“Trovo spaventoso che ci possa essere in Italia qualcuno che pensa di poter mettere alla gogna una donna rom, che giri un video, che lo diffonda invitando a votare per non vedere più un essere umano. Esiste però una legge in Italia che punisce quanti diffondono odio razziale e discriminazione. Ciò che è avvenuto a Firenze, ad opera di un esponente della Lega, il capogruppo Alessio Di Giulio che ha pubblicato questo filmato, è di inaudita gravità e va portato all’attenzione della magistratura. Rivela una cultura politica violenta e irrispettosa delle persone. La discriminazione e la persecuzione dei rom appartiene a un passato che pensavamo di non vedere mai più emergere. Una pagina tragica della storia che ha coperto di vergogna questo Paese”, dichiara in una nota Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria nazionale del PD.

VIDEO CONTRO ROM, LEGA: PROBLEMA REALE, MODO SBAGLIATO

“Il video pubblicato da Alessio Di Giulio, consigliere del quartiere tre di Firenze, solleva un problema reale ma lo fa in modo assolutamente sbagliato”. È quanto afferma, in una nota, il commissario regionale della Lega, Mario Lolini, commentando il video pubblicato dal consigliere di quartiere del Comune di Firenze. “Nelle nostre città- sostiene l’esponente del Carroccio- esiste il problema dell’accattonaggio molesto e del racket che sfrutta minori o disabili a tale scopo. In tante città, soprattutto nelle periferie, persiste l’annoso problema degli accampamenti abusivi di rom e sinti, in cui si svolgono attività illegali e dove le condizioni igienico-sanitarie sono oltre il limite della decenza”.

La soluzione per la Lega, insomma, non è ignorare il problema ma neppure di banalizzarlo, si apprende dal comunicato. “È sbagliato- prosegue Lolini- girarsi dall’altra parte e non affrontare il tema come fa la sinistra. Allo stesso modo bisogna evitare la banalizzazione di questioni importanti e la colpevolizzazione di singole persone. Il tema è serio e la risposta di chi ricopre un incarico pubblico deve esserlo altrettanto. È con questo spirito- conclude- che affronteremo questo e altri problemi legati all’integrazione e alla sicurezza pubblica nelle nostre città quando torneremo al governo del paese”.

