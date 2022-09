Trovata morta la 68enne ucraina scomparsa nel napoletano

NAPOLI – Pochi minuti fa, grazie alla segnalazione di un automobilista, è stato ritrovato il corpo senza vita di Hanna Hryhorenko, 68enne di origini ucraine. La donna era sparita lo scorso 31 agosto.

La 68enne era fuggita della guerra in Ucraina e da poco era arrivata a Giugliano in Campania, nel napoletano. A denunciarne la scomparsa una donna, una sua connazionale di 59 anni, a cui Hanna aveva riferito di essersi persa e di non riuscire a orientarsi.

L’intervento e i rilievi dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) sono attualmente in corso. La donna è stata trovata lungo l’asse mediano, all’altezza del chilometro 14, direzione Lago Patria. I prossimi accertamenti forniranno indicazioni sulla dinamica della morte.

