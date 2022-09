VIDEO| Harry Styles in camicia azzurra (come lo smalto) per il red carpet di ‘Don’t Worry Darling’

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

LIDO DI VENEZIA – Harry Styles elegantissimo per il red carpet di ‘Don’t Worry Darling’ di Olivia Wilde. Dopo aver conquistato tutti con il suo look per la conferenza stampa, il divo è sbarcato all’Hotel Excelsior con un completo Gucci, stile Anni 70, dai toni del blu e dell’azzurro (come lo smalto). Insieme alla popstar, gli attori Florence Pugh (con un abito mozzafiato per l’occasione), Chris Pine, Gemma Chan e la regista.

