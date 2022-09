Stadio Ostiamare, Onorato: “Sarà la Procura di Roma a fare chiarezza”

Sullo stadio di via Amenduni dell’Ostiamare sarà la Procura di Roma “a fare chiarezza”. Lo fa sapere l’assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Onorato spiega che “quanto accaduto in questi anni sui manufatti, che risultano abusivi da decenni, è all’esame dei magistrati da qualche mese come atto dovuto in conseguenza dei verbali di accertamento dopo i sopralluoghi congiunti del Dipartimento Sport, del Municipio X e della Polizia di Roma Capitale”. Inoltre, annuncia ancora l’assessore capitolino, “ho presentato una puntuale e documentata denuncia sulle minacce e sulle diffamazioni che ho ricevuto in questi giorni da parte di sedicenti tifosi, che nulla hanno a che vedere con i valori del calcio e dello sport”.

Per Onorato “da parte della società sarebbe stato lecito aspettarsi un comportamento più coerente e responsabile, considerato il percorso costruttivo avviato con gli uffici finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e alla messa in sicurezza dei manufatti”. Per quanto riguarda, infine, le “dichiarazioni dei colleghi del centrodestra di Lega e Fratelli d’Italia, comprendo la loro ansia da prestazione in campagna elettorale, ma consiglierei di attendere le valutazioni della magistratura piuttosto che azzardare ricostruzioni infondate”, conclude l’assessore.

PD CAMPIDOGLIO: SOLIDARIETÀ A ONORATO PER MINACCE SUI SOCIAL

“Desideriamo esprimere solidarietà all’Assessore Alessandro Onorato, oggetto di un attacco sui

social per aver deciso di lasciare chiuso lo stadio di via Amenduni ad Ostia. Si tratta di una scelta dettata da motivi di sicurezza, la tribuna è infatti ad oggi inagibile per mancanza dei titoli autorizzatovi necessari. Pur riconoscendo la storia e l’importanza del club sportivo per il territorio, abbiamo il compito di denunciare le gravi minacce e gli insulti espressi da alcuni tifosi, intimidazioni che rappresentano un grave segno di inciviltà e offendono il lavoro di chi si impegna seriamente a salvaguardare la storia e l’importanza sociale dell’Ostiamare nel pieno rispetto delle leggi. Ci auguriamo che la Procura faccia

quanto prima chiarezza su questa vergognosa vicenda”, dicono in una nota i consiglieri del Partito Democratico in Campidoglio.

