Il cantiere di via Tiburtina vede la luce: “In soli 10 mesi arrivati a Rebibbia”

ROMA – Importanti passi avanti nel cantiere ‘infinito’ per il raddoppio della via Tiburtina: “Questa mattina stiamo asfaltando il tratto di Tiburtina fronte metro di Rebibbia, abbiamo tolto i new jersey, la settimana prossima verrà fatto il tappetino definitivo“, annuncia in un post su Facebook il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti. Che esulta: “Possiamo affermare che in soli 10 mesi abbiamo chiuso uno snodo strategico, martoriato da anni. Grazie all’assessore Dino Bacchetti per il lavoro che sta svolgendo. #finiamolaTiburtina #cambiodipasso”.

