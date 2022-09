Salvini: “Le sanzioni non stanno funzionando, l’Europa aiuti gli italiani a pagare le bollette”

ROMA – “L’emergenza oggi sono le bollette. Sono arrabbiato perchè tutta Europa sta intervenendo sulle bollette. E la bolletta non è di destra o di sinistra. Intervenire oggi è fondamentale. L’Europa sei mesi fa ha imposto le sanzioni contro la Russia per fermare la guerra? Sì. Le sanzioni contro la Russia stanno fermando la guerra? No. Vogliamo andare avanti con le sanzioni? Andiamo avanti, però, l’Europa che impone le sanzioni che invece di danneggiare i russi stanno mettendo in difficoltà milioni di italiani…, l’Europa delle sanzioni ha il dovere di aiutare gli italiani a pagare le bollette della luce e del gas”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rovereto, in Trentino.

