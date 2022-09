A Venezia 79 standing ovation per Brendan Fraser, che si commuove

ROMA – Ritorno dal sapore di Oscar per Brendan Fraser. Lo storico protagonista de ‘La mummia’, scomparso da un po’ dalle scene, è tornato in grande stile con il film ‘The Whale’. La pellicola, diretta da Darren Aronofsky, è stata in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è stata accolta calorosamente da critica e pubblico. Sette minuti di applausi e una standing ovation al termine dell’anteprima serale hanno portato alle lacrime Brendan Frasen, il quale si è inchinato verso il pubblico in segno di gratitudine.

Frasen in ‘The Whale’ interpreta un professore di inglese affetto da una grave forma di obesità. Per farlo ha dovuto indossare una tuta protesica, come ha raccontato ieri in conferenza stampa.

Che persona straordinaria! Guardando il video mi viene da piangere anche a me..quelle lacrime rappresentano anche l'avercela fatta nonostante tutto, il suo passato..la fatica e l'orgoglio di aver fatto un film!

Brendan Fraser se leggi questo tweet sappi CHE TI SI AMA!❤️ #TheWhale https://t.co/2u3Si6at4v — 🌸ℛ𝒶𝒸𝒽𝑒𝓁𝑒~𝒜𝓊𝓉𝓊𝓂𝓃 ℒ𝑜𝓋𝑒𝓇🍁 (@rakyhARTness) September 5, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it