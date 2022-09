Venezia 79, Wilde mette a tacere i rumors: “Pugh stasera con noi sul red carpet”

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

LIDO DI VENEZIA – “Florence Pugh è una forza. Non è qui in conferenza perché impegnata in una produzione. Sono onorata di averla come protagonista e del suo contributo. Questa sera sarà con noi a festeggiare”. Olivia Wilde, durante la conferenza stampa del suo ‘Don’t Worry Darling’ (fuori concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia) mette a tacere ogni gossip sull’assenza della Pugh. Secondo i rumors, l’attrice non si sarebbe presentata alla conferenza a causa di alcuni dissapori con Wilde nati durante le riprese. In realtà si trova attualmente a Budapest per le riprese del film ‘Dune 2’ di Denis Villeneuve. A concedergli l’opportunità di volare a Venezia stasera, sarebbe stato proprio quest’ultimo. di Co-protagonista della pellicola è Harry Styles, che questa mattina arrivando al Lido ha fatto impazzire con il suo look alla Elton John i fan accampati da ieri in sua attesa.

