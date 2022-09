In Russia un tribunale stoppa ‘Novaya Gazeta’, licenza revocata

ROMA – Revocata a Mosca la licenza di pubblicazione per il giornale Novaya Gazeta, diretto dal premio Nobel per la pace Dmitry Muratov e critico verso il governo. A disporre il provvedimento, riferisce l’agenzia di stampa Novosti, un tribunale della capitale russa.

IL PROVVEDIMENTO PER UN CAMBIO DI PROPRIETÀ NON DICHIARATA

La decisione è stata presa su richiesta dell’ente statale per il controllo sui media, Roskomnadzor, che ha imputato alla testata di non aver fornito documenti relativi a un cambiamento di proprietà risalente al 2006.

IL GIORNALE AVEVA GIÀ DENUNCIATO PRESSIONI DA PARTE DEL GOVERNO

Novaya Gazeta aveva già sospeso le pubblicazioni per scelta autonoma alcuni mesi fa, denunciando pressioni da parte del governo per la sua posizione critica rispetto alla cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina avviata dalle forze russe il 24 febbraio.

