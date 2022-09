Coletta resta sindaco a Latina, è il terzo mandato

ROMA – Damiano Coletta resta sindaco di Latina. È il risultato – ancora non ufficiale per lo spoglio lento dei voti – al termine della ripetizione del voto di ottobre scorso in quelle 22 sezioni dove era stato annullato dai giudici del Tar di Latina e dal Consiglio di Stato in seguito a un ricorso del centrodestra “per differenze numeriche non trascurabili” nel numero di schede autenticate e utilizzate.

Il suo sfidante, Vincenzo Zaccheo, non è riuscito infatti a superare quel 50% che gli avrebbe consentito di diventare sindaco in questo ‘bis’ del primo turno elettorale. Per quanto riguarda il Consiglio comunale, però, il centrodestra avrebbe invece superato la metà più uno dei voti. Quindi per Coletta si profila ancora ‘un’anatra zoppa’.

COLETTA: GRAZIE A CITTÀ PER TERZA VITTORIA, PRONTO A LAVORARE

“È stata una nottata intensa e la gioia di avercela fatta ancora una volta mi ripaga e ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo così particolare. Ringrazio la città che per la terza volta mi ha dato fiducia e non vedo l’ora di rimettermi in attività, cosa che avverrà immediatamente perché Latina ha bisogno della politica e perché è un momento troppo importante per la nostra comunità”. Lo ha detto Damiano Coletta, confermato sindaco di Latina.

“Dal 2016 abbiamo indicato una strada ben precisa per il presente e per il futuro della città, siamo convinti di poter mettere in campo le migliori forze e i migliori strumenti per garantire una crescita sostenibile, importante e soprattutto per garantire a Latina i risultati che merita- ha aggiunto Coletta- Lavorerò sin da subito per raggiungere gli equilibri politici necessari con tutte le forze che vogliono il bene della comunità. Adesso basta ostruzionismi, è arrivato il momento di correre, io sono pronto e anche la città lo è”.

ASTORRE: CON COLETTA VINCIAMO PER TERZA VOLTA DI FILA

“E sono tre. A Latina il centrosinistra per la terza volta di fila vince. Grande Damiano Coletta, ora diamo alla città il Governo che merita”. Lo scrive su twitter Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio.

GUALTIERI: BELLA NOTIZIA VITTORIA COLETTA, DESTRA SI PUÒ BATTERE

Una bella notizia la vittoria a Latina di Damiano Coletta e della sua squadra. Rieletto sindaco per la terza volta. Ora, con la passione e l’impegno di sempre, può continuare il lavoro per il futuro della città. Questa destra si può battere”. Lo scrive in un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

LETTA: QUANDO POI VOTANO I CITTADINI VINCIAMO

“Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia della vittoria di Damiano Coletta nella ripetizione delle elezioni a Latina”. Lo scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd.

