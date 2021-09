Palaindoor Aosta resta hub vaccinale fino al 31 dicembre

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 5 set. Il Palaindoor Marco Acerbi di Tsambarlet, ad Aosta, potrà essere utilizzato come centro vaccinale fino al 31 dicembre. Lo ha deciso la giunta comunale di Aosta lunedì, 30 agosto, alla vigilia della scadenza della concessione in uso gratuito della struttura di corso Lancieri d’Aosta.

Il comodato d’uso gratuito era partito lo scorso 23 febbraio e sarebbe scaduto il 31 agosto. Il Palaindoor, con il salone Perolles di Châtillon, è rimasto l’unico polo vaccinale in Valle d’Aosta.