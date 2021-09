Premio volontariato Vda, candidature entro 10 settembre

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 5 set. – Ultimi giorni per aderire alla dodicesima edizione del Premio regionale per il volontariato, rivolto ai progetti che mirano a fronteggiare le nuove fragilità e le emergenze inedite emerse con la pandemia. Le associazioni di volontariato e gli enti pubblici o privati con sede in Valle d’Aosta interessati dovranno proporre le loro candidature entro le 13 di venerdì 10 settembre. Eventuali proposte di candidati potranno arrivare anche dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta.

Possono essere candidate associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, gruppi di volontari appartenenti a un’associazione di volontariato ed enti con finalità di solidarietà sociale che operino a titolo volontario sul territorio regionale. L’assegnazione del premio e dei riconoscimenti è affidata ad un’apposita giuria, presieduta dal presidente del Consiglio e da un presidente onorario e composta dai membri dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (o loro delegati), un rappresentante per ogni Lions Club e Rotary Club che sostiene il Premio, un rappresentante della sezione valdostana dell’Associazione nazionale alpini, un rappresentante del Csv Vda e due ulteriori rappresentanti del mondo del volontariato della Valle d’Aosta.