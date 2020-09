Forza Nuova (in incognito) conquista la piazza dei negazionisti del Covid

ROMA – Non ci stanno a farsi chiamare negazionisti. Preferiscono ‘risveglisti’ o ‘eretici’. Tifano Trump e Putin. Fischiano Mattarella. E applaudono convinti Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. Ma forse in tanti nemmeno sanno chi è visto che viene introdotto sul palco come “Giuliano, papà di tre figli” e lui Forza Nuova neanche la nomina: “Non ve lo faccio questo regalo giornalaiiiii”, grida. Eccola la piazza che attacca il governo di “assassini” e “parassiti” che col lockdown “ha condannato a morte migliaia di persone”.

LEGGI ANCHE: L’influenza quest’anno sarà più grave. E può coesistere con il Coronavirus

Fa caldo, in piazza Bocca della verità ci sono circa 2 mila persone. “La mia gente si è innamorata di questa piazza- dice ancora il leader (un po’ in incognito) di Forza Nuova- perché è una piazza apolitica, apartitica, plurale, situazionista“. Ancora applausi.

Ci sono associazioni che si richiamano alla famiglia: Madri in rivolta, Popolo delle mamme. Non manca il folklore giudiziario di quelli che chiedono l’arresto di Mattarella, Lorenzin, Boldrini.

La mascherina non la indossa nessuno. “Io non la porto- spiega una signora- perché non è obbligatoria, dobbiamo rispettare le leggi, non i decreti“. La piazza giura di voler difendere i bambini. Ma da cosa precisamente? “Dal nuovo ordine mondiale”, dice Castellino puntando il dito contro “Bill Gates, Soros, Obama e Clinton. Solo Trump e Putin sono amici dei popoli”. Ma c’è altro: “Se la prendono con i bambini, vogliono reprimerli, rapirli– urla un uomo dal palco- perché vogliono diminuire la popolazione mondiale”. In tutti gli interventi aleggia sempre una terza persona plurale non identificabile. Tra i manifestanti una ragazza ragiona: “In America hanno ucciso un sostenitore di Trump e tutti zitti, hanno ucciso due neri ed è scoppiato un casino. Ti pare normale?”. Spuntano tante croci e rosari. Ironia sulle misure di prevenzione: “Tamponatevi il culo”, si legge su uno striscione. “Bill Gates il tampone infilatelo su per il culo”, sta scritto su una maglietta.

Dal palco è un lungo elenco di complottismi: vaccini, 5G, tamponi. “Il campo magnetico terrestre sta cambiando. Avverrà tra 2 o 3 anni e vogliono nascondercelo. Come? Con il 5g e con i vaccini, che sono anche microchip che ci rimbambiscono”, dice una donna. “Nei vaccini c’è acqua di fogna”, aggiunge un uomo.

Si sentono parte di un movimento di “risveglio” mondiale, guardato e collegato con altri Paesi. Lo dimostra bene l’uomo con l’accento italo-americano che arriva “direttamente dall’America”. Eccolo: “Tramite George Guido Lombardi, membro dello staff di Trump, vi porto il saluto di Trump. L’America ci guarda, la globalizzazione è finita”. Applausi forti, entusiastici. Lui allora fa una pausa, perfetta, e sorride: “Ho avuto la conferma proprio ora su WhatsApp che ci sono oltre 500 associazioni che fanno la campagna elettorale di Trump che ci salutano. Ci guardanoooooo“.