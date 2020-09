Sassoli: “Non mi candido a sindaco di Roma”

ROMA -Non c’è il Campidoglio nel futuro di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo.

A proposto delle voci di una sua possibile candidatura a sindaco di Roma, la smentita secca: “Ringrazio chi ha pensato al mio nome, ma ho iniziato un anno fa una importante battaglia per cambiare l’Europa e per renderla più forte, un lavoro che è appena agli inizi e che è impensabile venga interrotto adesso. Inoltre non sarebbe una scelta rispettosa dell’istituzione che rappresento”.