Gli studenti dell’Emilia-Romagna chiedono test sierologici gratis a tutti

BOLOGNA – Test sierologico gratuito per tutti gli studenti universitari. E’ la proposta dei rappresentanti in consulta regionale di Primavera degli studenti, rivolta alla Regione Emilia-Romagna e, di conseguenza, a tutte le Università sul territorio.

Ieri i rappresentanti della consulta regionale hanno fatto “esplicita richiesta all’assessora all’Istruzione e all’Università dell’Emilia Romagna, Paola Salomoni, perché tutti gli studenti, fuorisede e non, abbiano la possibilità di accedere su base volontaria ai test per il Covid19″.

Per ora l’Alma Mater lo ha reso disponibile per i docenti e il personale tecnico amministrativo mentre, come ricordano i rappresentanti, “l’Università di Parma ha già esteso questa possibilità a tutta la comunità accademica. Chiediamo che allo stesso modo questa possibilità venga estesa a tutti gli studenti universitari dell’Emilia-Romagna”.