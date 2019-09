Venezia, Brugnaro: “Marghera hub per gli investimenti tecnologici giapponesi”

VENEZIA – “Porto Marghera potrebbe essere un grande hub per gli investimenti industriali e tecnologici giapponesi. Le nostre culture imprenditoriali, fondate su aziende piccole e medie, dall’organizzazione familiare e precisa, sono molto simili. Credo che sia per questo che ci sia un interesse reciproco, che mi auguro possa crescere nel futuro”.

Lo afferma il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, questa mattina a Ca’Vendramin Calergi, al seminario “Il Giappone in Veneto: cooperazione e investimenti”, organizzato in occasione della Japan Week, in cui rappresentanti del mondo economico italiani e giapponesi hanno discusso di rapporti commerciali tra Italia e Giappone, delle opportunita’ d’investimento e delle possibilita’ d’interazione in ambito turistico fra i due Paesi.

“In occasioni come questa si instaurano dialoghi che pongono le basi per lo sviluppo di relazioni personali, culturali ed economiche”, ha affermato il sindaco.