Meloni: “Appello agli italiani, lunedì tutti in piazza contro il governo”

ROMA – “Appello agli italiani. È in corso un attacco alla tua sovranità e alla tua nazione. Ius soli, patrimoniale, porti aperti: saranno solo alcune delle nefaste conseguenze del governo Pd-M5S. Il 9 settembre a piazza Montecitorio avrai anche tu l’occasione di dire non nel mio nome!”. Lo scrive sui canali social la presidente di Fdi Giorgia Meloni.

“Da un anno e mezzo la destra vince tutte le elezioni ma oggi ci ritroviamo il governo piu’ a sinistra della storia repubblicana. E la chiamano democrazia! Il Governo Conte bis e’ il perfetto prodotto di un’orrenda spartizione di poltrone e di una tragica, consapevole, sottomissione ai diktat dell’Unione Europea e della BCE”, dichiara il presidente di Fratelli d’Italia che aggiunge: “Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd, un partito che gli italiani hanno ripetutamente e sonoramente bocciato in tutte le competizioni elettorali. A partire dall’economia fino ad arrivare all’immigrazione, questo governo fara’ l’esatto contrario di cio’ che la maggioranza degli italiani chiede ma in compenso le consorterie di mezza Europa stanno gia’ festeggiando. Invitiamo tutti gli italiani che vogliono difendere la sovranita’ e la democrazia delle nostre Istituzioni a scendere in piazza insieme a noi. L’appuntamento e’ per lunedi’ 9 settembre alle ore 11: Fratelli d’Italia sara’ in Piazza Montecitorio per protestare con tutti gli italiani liberi che vogliono dire no al patto delle poltrone e chiedere libere elezioni”.