VIDEO| Ditonellapiaga allo Spin Time di Roma: il concerto improvvisato in strada

ROMA – Allo Spin Time di Roma arriva il sostegno del mondo della musica. Ditonellapiaga si è esibita davanti il palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme sequestrato mercoledì scorso. Il concerto improvvisato per strada si è tenuto nel tardo pomeriggio come gesto di vicinanza ai residenti dello stabile, da giorni accampati con tende e brandine nonostante le temperature proibitive di questi giorni. La cantautrice si è esibita con alcuni dei suoi brani, tra cui i pezzi sanremesi “Che fastidio!” e “Chimica”, facendo ballare i presenti.

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Ditonellapiaga allo Spin Time di Roma: il concerto improvvisato in strada

“Io sono qui perché credo molto nei valori che questo spazio rappresenta“, ha detto l’artista a Rete No Bavaglio. “In generale i valori dell’accoglienza, della collettività, della solidarietà, e direi che tutte queste persone qui lo testimoniano- ha aggiunto la 29enne, al secolo Margherita Carducci-. Cantare è quello che so fare, non so fare molto altro, però ho voluto portare un po’ di divertimento e leggerezza a tutte le persone che sono qui da giorni e che sicuramente di divertimento e leggerezza non ne vedono tanta. Io continuo a essere solidale, sto qua e dai!”.