mercoledì 5 Agosto 2026

Iran e Oman vicini alla finalizzazione di un accordo con l’Oman sullo Stretto di Hormuz

Una dichiarazione congiunta è in fase di revisione e stesura finale. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei

Data pubblicazione: 5-8-2026 ore 19:52Ultimo aggiornamento: 5-8-2026 ore 19:55

ROMA – L’Iran e l’Oman hanno raggiunto un accordo sui dettagli geografici di una proposta di rotta marittima attraverso lo Stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, citato dall’agenzia Isna. “Le coordinate geografiche del percorso previsto dalle parti sono state definite e, se non ci saranno ostacoli da parte di terzi, la dichiarazione congiunta dei due Paesi, comprensiva delle principali considerazioni e dei punti concordati, è in fase di revisione e stesura finale“, ha detto Baghaei.

Baghaei ha respinto le affermazioni secondo cui un accordo bilaterale con l’Oman porterebbe automaticamente alla riapertura dello Stretto di Hormuz, affermando che le restrizioni sulla via navigabile sono state imposte a causa di problemi di sicurezza derivanti dall’aggressione militare statunitense e israeliana contro l’Iran.

Un potenziale accordo con l’Oman, ha affermato, “non può di per sé essere interpretato come un segnale che lo Stretto sia diventato sicuro per le navi di passaggio”, sostenendo che le principali fonti di insicurezza rimangono il dispiegamento della marina statunitense, il blocco marittimo illegale dei porti iraniani e altre misure ostili contro il Paese e i suoi interessi.

Ha, poi, aggiunto che i funzionari iraniani continuano a scambiarsi opinioni con le loro controparti in Pakistan e Qatar, ma che né il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi né il Presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf hanno attualmente in programma di visitare nessuno dei due Paesi: “Naturalmente, il Pakistan e il Qatar continuano i loro sforzi per ridurre le tensioni, e anche la Repubblica Islamica dell’Iran è in contatto con loro e si scambia opinioni”.

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