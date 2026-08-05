Sanremo Giovani 2026, il vincitore andrà direttamente tra i Big del Festival

Foto dal sito Rai Ufficio Stampa

ROMA – Sanremo Giovani cambia “musica”. Così la Rai annuncia l’edizione 2026 del format dedicato alle ‘nuove proposte’ del panorama nazionale. La nuova era del festival, targata Stefano De Martino, vedrà il vincitore della competizione entrare di diritto nella categoria Big della kermesse, in programma dal 16 al 20 febbraio. Il regolamento sarà online da venerdì 7 agosto. La piattaforma per le iscrizioni, invece, sarà attiva da lunedì 17 agosto.

LE PROSSIME TAPPE

Il percorso inizierà con l’ascolto di tutti i brani iscritti da parte della Commissione Musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti, chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Al termine delle audizioni emergeranno 15 artisti di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti.

Successivamente ci sarà una nuova fase di selezioni dal vivo, che si svolgeranno a Sanremo in due week end, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre provenienti da Area Sanremo.

Prima della sfida decisiva, Rai fa sapere che “i sei artisti avranno l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso una speciale attività di promozione editoriale: si esibiranno infatti nel corso di altrettante puntate di un importante appuntamento televisivo di Prime Time su Rai 1, portando la propria musica sulla rete ammiraglia Rai in un contesto di straordinaria visibilità”.

LA FINALE IL 18 DICEMBRE

La finalissima andrà in scena il 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo. I sei finalisti si affronteranno davanti alla Commissione Musicale, fino all’individuazione di un solo vincitore che conquisterà il traguardo più prestigioso: l’accesso diretto alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana.

“Con questa nuova formula, Sanremo Giovani rafforza ulteriormente il proprio ruolo di ponte tra i talenti emergenti e il grande palcoscenico del Festival, offrendo ai giovani artisti un percorso ancora più strutturato, visibile e meritocratico”, si legge nella nota Rai.