Vannacci: “Il cappio? Ce l’hanno al collo i nostri giovani. Grillo? Non ci ho parlato ma incontrerei chiunque”

ROMA – “Il cappio? Sì, effettivamente parliamo di cappi al collo, parliamo di fardelli per i nostri giovani. C’è qualcuno che vorrebbe far tornare i giovani dall’estero, ma con questo cappio i giovani scapperanno per non pagare i debiti fatti da qualcun altro, quindi il cappio aveva quella quella simbologia”. Lo dice il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci a margine di una conferenza stampa alla Camera a proposito del cappio sventolato dal deputato Fn Edoardo Ziello durante le comunicazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti in Aula.

“La maggioranza sbaglia? Sbaglia chiunque stia predicando di fare ulteriore debito. L’Italia è un paese che è già indebitato in maniera grave tant’è vero che siamo in procedura di infrazione per eccessivo indebitamento, fare un debito per comprare delle armi come lo giustifichiamo? Io non direi che sia una mossa della maggioranza, perché mi risulta che anche il Pd sia d’accordo con questo debito per l’acquisto delle armi”, conclude.

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“MAI PARLATO CON GRILLO, MA INCONTREREI CHIUNQUE”

“Un’interlocuzione con Beppe Grillo? Non con me nella maniera più assoluta. Ma ancora c’è qualcuno che crede alla stampa? Se lo incontrerei? Io incontrerei chiunque e, dopo aver parlato, si decide. La cosa che è valida per tutti è che chiunque entri in Futuro nazionale si adegua integralmente a quelle che sono le sue posizioni”. Lo dice il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci a margine di una conferenza stampa alla Camera.

“BATTITORE LIBERO? NO, VOGLIO RIPORTARLO SU ROTTA GIUSTA”

“Io un battitore libero? No, l’obiettivo è riportare un’alleanza di centrodestra sulla rotta giusta, sugli stessi obiettivi che questa alleanza di centrodestra si era data all’inizio del mandato perché mi sembra che se lei guarda a quelli che erano i propositi di inizio mandato non siano poi così diversi da quelli che futuro nazionale sta proponendo in questo momento”. Così Roberto Vannacci a margine di una conferenza stampa alla Camera.