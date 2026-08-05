mercoledì 5 Agosto 2026

VIDEO | Europei di nuoto, Taddeucci oro anche nella di 5 km di fondo: Pozzobon bronzo

È la prima italiana capace di firmare la doppietta europea nelle due distanze individuali del fondo

di Marco MelliData pubblicazione: 5-8-2026 ore 16:32Ultimo aggiornamento: 5-8-2026 ore 16:33

ROMA – Una giornata memorabile per l’Italia femminile del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi, che fa registrare la conquista di un oro e un bronzo nella cinque chilometri. Ginevra Taddeucci piazza l’impresa: vince e completa la doppietta continentale dopo l’oro nella dieci chilometri. La 29enne fiorentina di Lastra a Signa, tesserata per Fiamme Oro e AC Group CC Napoli e allenata da Giovanni Pistelli, completa così una rassegna europea straordinaria e diventa la prima italiana capace di firmare la doppietta europea nelle due distanze individuali del fondo. Un’impresa riuscita fino a oggi soltanto al maschile a Gregorio Paltrinieri capace di riuscirci agli Europei di Budapest 2021. Nella Senna, sul circuito della Île aux Cygnes a ovest della Tour Eiffel, Taddeucci conduce e chiude in 1h02’31″2. Alle sue spalle l’ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas, argento in 1h02’33″4. Il bronzo se lo prende una determinata Barbara Pozzobon in 1h02’35″1. Ottavo posto per Noemi Cesarano in 1h03’04″2, al termine di una prova che la vede protagonista a lungo nel gruppo delle migliori.

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