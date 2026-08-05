mercoledì 5 Agosto 2026

Gianluca Farinelli nuovo direttore della Fondazione Accademia italiana del cinema

Farinelli è il diretore della Cineteca di Bologna ed è un grande esperto di restauro. Lavorerà in sinergia per consolidare il ruolo dei David di Donatello a livello internazionale

Data pubblicazione: 5-8-2026 ore 16:33Ultimo aggiornamento: 5-8-2026 ore 16:41

BOLOGNA – Gian Luca Farinelli è il nuovo direttore artistico della Fondazione Accademia del cinema italiano-Premi David di Donatello. La nomina è stata approvata oggi dal consiglio di amministrazione della Fondazione, presieduto da Silvia Calandrelli e composto da Francesco Giambrone, presidente Agis, Alessandro Usai, presidente Anica, Giorgio Carlo Brugnoni, direttore generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, e Salvatore Nastasi, presidente della Società italiana degli autori ed editori (da oggi la Siae diventa socio fondatore aderente della Fondazione). “Ringrazio la presidente Silvia Calandrelli e tutto il consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del cinema italiano”, ha dichiarato Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, fra i maggiori esperti di restauro cinematografico al mondo, saggista, docente e ideatore del celebre festival ‘Il Cinema Ritrovato‘.
“La loro fiducia mi rende particolarmente orgoglioso. Assumo questo incarico con senso di responsabilità ma anche con entusiasmo. Il cinema italiano ha una storia unica e, al tempo stesso, un presente che merita di essere valorizzato. Lo faremo dando voce a tutte le diverse professionalità, sensibilità e anime, cercando di far emergere il meglio dell’intera filiera”.

Di Farinelli, Calandrelli sottolinea “la competenza e l’incondizionato amore per il cinema. Rappresenteranno un importante elemento di crescita per l’Accademia e per tutto il nostro settore. Ci attendono appuntamenti importanti che porteranno la Fondazione in una nuova fase della sua storia, a cominciare dalla nomina del presidente onorario e dalla costituzione del Comitato di Indirizzo Artistico che a breve completeranno la governance. I nuovi organi contribuiranno a definire il percorso dell’Accademia, rafforzando il dialogo con l’intero settore cinematografico e le sue diverse professionalità. Una stagione all’insegna della condivisione allo scopo di consolidare il ruolo dei David quale principale riconoscimento del cinema italiano e tra i più importanti a livello internazionale”.

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