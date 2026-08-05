VIDEO| Mario Giuliacci: “La fine del caldo non si intravede. Ci dispiace, vi abbiamo illuso”

ROMA – L’ondata di caldo che sta tenendo sotto scacco l’Italia è destinata a durare ancora. Lo dicono le previsioni e lo sottolinea anche Mario Giuliacci che, in un video pubblicato su Instagram, chiede scusa ai suoi followers. In una precedente clip aveva dichiarato che le alte temperature avevano le ore contate.

“Una brutta notizia che pensavamo non potesse avvenire visto che, negli ultimi giorni, si intravedeva la fine del caldo al nord e l’attenuazione al centro-sud. In realtà, le proiezioni odierne dicono che la fine del caldo ancora non si intravede nei prossimi 7/8 giorni“, esordisce Giuliacci.

“Ci dispiace, vi abbiamo illuso, ma – come si dice – ambasciator non porta pena. Ce l’abbiamo messa tutta per cercar di vedere quanto potesse durare questa ondata di caldo, ma qualcosa evidentemente è andato storto”, conclude l’85enne augurandosi un miglioramento nei prossimi giorni.

In un post pubblicato su Facebook dalla pagina Meteo Giuliacci, la “brutta notizia” è accompagnata da ulteriori scuse. Tra i punti, si ribadisce: “Si chiamano previsioni del tempo, non certezze del tempo”.