mercoledì 5 Agosto 2026

Spin Time, il Comune di Roma annuncia agli occupanti di aver formalizzato l’offerta

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro in Prefettura con l'obiettivo di giungere a una valutazione definitiva da parte della proprietà

di Emiliano PrettoData pubblicazione: 5-8-2026 ore 15:51Ultimo aggiornamento: 5-8-2026 ore 15:51

ROMA – “Si è tenuto questa mattina in Campidoglio un nuovo incontro tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spin Time per fare il punto sulla situazione e, in particolare, sulle persone che da giorni si trovano fuori dall’immobile. Alla riunione hanno preso parte, per l’Amministrazione capitolina, gli assessori Tobia Zevi e Barbara Funari, il vice capo di Gabinetto con delega alla Protezione Civile, Giuseppe Napolitano, il direttore generale del Campidoglio, Albino Ruberti e la capo segreteria del sindaco, Giulia Tempesta. Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha comunicato di aver formalizzato nella giornata di ieri una proposta alla proprietà, confermando la disponibilità di Roma Capitale ad acquisire l’immobile sulla base della valutazione dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia delle Entrate”.

È quanto fa sapere il Campidoglio al termine della riunione. “La proposta- fa sapere il Comune- prevede, contestualmente, la stipula di un accordo ponte per assicurare l’immediata disponibilità dell’immobile a Roma Capitale e consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. Roma Capitale, nel frattempo è già al lavoro per verificare forme di assistenza alloggiative alternative alla strada per i prossimi giorni, ed in particolare per le persone più fragili e alle famiglie con bambini. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro in Prefettura con l’obiettivo di giungere a una valutazione definitiva da parte della proprietà sulla proposta avanzata previsto dall’Amministrazione comunale. Roma Capitale proseguirà in questa fase di emergenza nel garantire, con tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti, la massima assistenza alle persone, con particolare cura per quelle in condizione di fragilità”.

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