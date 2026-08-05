mercoledì 5 Agosto 2026

Drone esplosivo ritrovato all’aeroporto di Lipsia. E un aereo Dhl colpito (forse) da un altro: “Indagini in corso”

Un drone con un carico di esplosivo è stato trovato nello scalo di Lipsia nella notte: l'aeroporto ha fermato i voli per alcune ore

di Marcella PirettiData pubblicazione: 5-8-2026 ore 16:05Ultimo aggiornamento: 5-8-2026 ore 16:05

ROMA – È giallo su quanto successo la notte scorsa nei cieli di Lipsia, in Germania, dove un aereo cargo Dhl ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo, che era decollato da poco e si trovava non lontano dall’aeroporto di Lipsia, è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni (non consistenti) nella parte frontale dell’aereo. Che sia stato un drone russo? Il sospetto deriva dal fatto che poco prima un drone con esplosivo era stato ritrovato, nello scalo di Lipsia, vicino ad un aereo ucraino. E questo aveva fatto fermare l’attività dell’aeroporto di Lipsia per alcune ore. La Polizia aveva già rimosso il detonatore dal drone quando, poco dopo, è successo l’incidente nei cieli con l’aereo Dhl che ha subito danni. A rilanciare la notizia è stato il quotidiano Bild, ma al momento non è chiaro se le vicende siano legate. Il governo federale della Germania, in conferenza stampa, ha fatto sapere che “le indagini sono in corso“. La Nato, sull’episodio, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Siamo a conoscenza dell’incidente, sul quale le autorità tedesche stanno continuando a indagare”.

Dopo il ritrovamento del drone la pista di atterraggio nord dell’aeroporto di Lipsia, stanotte, è stata riaperta alcune ore dopo, mentre quella sud è rimasta chiusa: nella giornata di oggi, 5 agosto, sarebbe comunque stata chiusa per lavori programmati. L’aereo vicino a cui è stato ritrovato il drone con l’esplosivo, secondo alcune fonti, era della società di spedizione merci ucraina Antonov Airlines. Ma il dettaglio non è confermato.

(Foto di repertorio dell’aeroporto di Lipsia)

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