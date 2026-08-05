Porto di Trieste, Consalvo visita SDAG: “Gorizia strategica per la logistica regionale”

di Nicola Santini

GORIZIA – Rafforzare le sinergie tra porti e interporti, programmare nuovi investimenti infrastrutturali e consolidare la piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia. Sono stati questi i temi al centro della visita del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Marco Consalvo, all’Interporto SDAG di Gorizia.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Rodolfo Ziberna, in rappresentanza del Comune di Gorizia, socio unico della società, e l’amministratore unico di SDAG Fabrizio Renato Russo. Nel corso della visita sono stati illustrati i futuri interventi previsti per l’infrastruttura interportuale, con l’obiettivo di rendere più efficienti i flussi delle merci e sviluppare una collaborazione più stretta con gli scali di Trieste e Monfalcone.

Il confronto ha confermato il ruolo strategico di SDAG all’interno del sistema logistico regionale. L’interporto goriziano, insieme alle altre strutture del Friuli Venezia Giulia, punta a diventare il retroporto naturale del sistema adriatico, attraverso una rete integrata capace di rafforzare la competitività del territorio sui mercati internazionali.

Consalvo ha mostrato particolare interesse per GoFoodLog, il moderno polo di celle frigorifere che ospita anche il Punto ispettivo del Ministero della Salute. La struttura, realizzata nel rispetto del regolamento europeo 2019/1014, svolge una funzione centrale nel controllo dei prodotti alimentari importati e offre un servizio specializzato alla catena logistica del settore.

La delegazione ha visitato anche il terminal ferroviario di SDAG, dove opera l’impresa Adriafer. L’infrastruttura potrebbe assumere un ruolo sempre più rilevante nei collegamenti intermodali con i porti di Trieste e Monfalcone.

La visita si è conclusa con l’impegno ad accelerare i tavoli operativi e a tradurre le sinergie emerse in progetti concreti per l’economia locale. Consalvo è stato infine accompagnato alla DAG, la galleria d’arte digitale di piazza Vittoria.