Ai Campi Flegrei sgomberati 89 edifici, interessate 525 unità abitative

NAPOLI – Sono 382 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nell’area flegrea e 767 quelli in coda. Ad essere sgomberati sono 89 edifici, ad essere interessate 525 unità abitative. Questo il bilancio diffuso oggi dai Vigili del fuoco impegnati senza sosta sul territorio flegreo e napoletano a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata nella serata del 31 luglio, alle ore 19:46, con epicentro nell’area della Solfatara di Pozzuoli. Sono 37 moduli attualmente in campo, nel dettaglio: personale impegnato 30 moduli MO.RECS dai Comandi di fuori Regione; 4 moduli MO.RECS dai Comandi della Regione Campania; 2 moduli MO.RECS del Comando di Napoli; 1 modulo MO.RECS della Direzione Regionale Vigili del fuoco, dedicato agli interventi urgenti su edifici pubblici. A questi si aggiungono: 1 squadra di verificatori della Direzione Regionale Campania, impegnata per la tutela dei Beni Culturali; 5 squadre dedicate al recupero delle masserizie, che operano in coordinamento con la polizia locale. I vigili del fuoco stanno inoltre assistendo la popolazione rimasta priva di acqua, inviando tre autobotti kilolitriche VVF per la distribuzione di acqua non potabile sul territorio di Pozzuoli. “In queste ore l’impegno del nostro Comando è massimo su tutti i fronti”. Così Giuseppe Paduano, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli.

“Il progressivo rafforzamento del dispositivo, con 37 moduli MO.RECS oggi operativi grazie al contributo dei Comandi di tutta Italia, della Regione Campania e della Direzione Regionale, ci sta permettendo di rispondere in modo sempre più capillare alle richieste della popolazione. Accanto alla verifica di staticità degli edifici, stiamo garantendo – evidenzia Paduano – la tutela dei Beni Culturali, il supporto per il recupero delle masserizie in coordinamento con la Polizia Locale, e l’assistenza idrica alle famiglie rimaste senza acqua a Pozzuoli. Continueremo a operare con il massimo sforzo, senza soluzione di continuità, per la tutela dell’incolumità pubblica e privata dei cittadini colpiti da questo evento sismico”. Il Comando invita la cittadinanza “a mantenere la calma, a seguire le indicazioni delle autorità competenti e a contattare il 115 esclusivamente per situazioni di effettivo pericolo, per non intasare le linee di soccorso”.

ATTIVATA RACCOLTA DONAZIONI A SOSTEGNO POPOLAZIONE

La Regione Campania ha attivato una raccolta di donazioni a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. È possibile contribuire con un importo libero accedendo direttamente al servizio di pagamento online a questo link sulla piattaforma My Pay Regione Campania. Le risorse raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative previste nelle aree interessate. L’andamento e i risultati della raccolta saranno monitorati e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, al fine di assicurare la trasparenza e la piena accessibilità delle informazioni relative alle donazioni ricevute e all’impiego delle risorse.