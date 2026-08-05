VIDEO | Alla Camera torna il cappio, stavolta lo agita il vannacciano Ziello: “State svendendo sovranità Italia, fermatevi”

ROMA – Torna l’esibizione di un cappio nell’Aula della Camera. Dopo quello del deputato della Lega Nord Luca Leoni Orsenigo, agitato dai banchi di Montecitorio il 16 marzo 1993, in piena Tangentopoli, oggi è toccato ai vannacciani di Futuro nazionale. “Noi non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro Paese perchè, di fatto, voistate mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell’Italia” dice Edoardo Ziello in Aula, annunciando il voto contrario di Fnv alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. A sottolineare l’affermazione il deputato aggiunge l’esibizione del cappio, un pezzo di corda con nodo scorsoio, e di cartelli, da parte dei colleghi, con scritto ‘No Safe’ e il simbolo dell’euro. “Dovete fermarvi finche siete in tempo, rispettate la sovranità del nostro Paese“, aggiunge Ziello.

“Quelle risorse saranno un beneficio per l’industria tedesca perché ha già riconvertito tantissimi impianti che sull’automotive hanno fallito per colpa del Green Deal in industrie belliche che andranno ad alimentare una guerra non nostra in Ucraina che ci è già costata più di 4 miliardi di euro quando i nostri muoiono di fame”, dice il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello.

“Pare ormai che il percorso sia purtroppo tracciato. È un governo che si è insediato con l’auspicio di combattere i poteri forti e di non farsi contaminare dalla burocrazia di Bruxelles, di fatto ha tradito quegli impegni“, prosegue Ziello. “Di fronte a questi pochi minuti che ci separano dal voto nei quali sicuramente le forze di centrodestra andranno a creare questo macigno di debito gigantesco che schiaccerà le nostre imprese e le nostre famiglie, qui in Parlamento c’è un gruppo di deputati di destra che sa bene che cosa dire: dire ‘no’ a questa clausola di salvaguardia perché l’accesso a quei fondi di fatto rappresenta una completa sottomissione ai poteri forti di Bruxelles che lei attualmente difende”.

Per tutti questi motivi, prosegue il vannacciano, “noi voteremo in modo contrario alla risoluzione della maggioranza che invece chiede l’accesso alla clausola di salvaguardia e quindi anche al SAFE, con buona pace di alcuni partiti di maggioranza che continuano a truffare gli italiani dicendo di essere contrari a quei fondi per riarmare”.

Una scelta compiuta “nella consapevolezza che se una forza politica di destra vi dice di tornare sui principi che hanno animato i vostri programmi in passato non rappresenta una stampella della sinistra, perché sono gli italiani di centrodestra che vedono purtroppo il tradimento di certi valori e di certi principi che si arrabbiano”, continua Ziello, “e come aveva sostenuto un autorevole rappresentante di questa maggioranza che adesso guida la Camera alta, ovvero il Senato, noi nasciamo anche per questo, per evitare che gli elettori di centrodestra possano turarsi il naso e soffrire votando gli stessi partiti. Ecco perché è sceso in campo il Generale Vannacci con un programma serio”.

Insomma, “noi non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro Paese perché di fatto voi state mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell’Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. Rispettate la sovranità del nostro Paese”, conclude.