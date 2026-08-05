Agosto spaziale in Valtellina: dalla Notte di San Lorenzo alle due eclissi di Sole e Luna

ROMA – Stelle cadenti ma anche eclissi di sole e di luna: va sempre più di moda l’astroturismo e la Valtellina, per l’estate 2026, ha colto l’occasione al volo per proporre una serie di attività interessanti per chi oltre ai panorami e ai paesaggi mozzafiato vuole godersi anche la volta celeste e le osservazioni notturne. E così, approfittando del fatto che proprio nel mese di agosto si verificheranno alcuni dei fenomeni astronomici più attesi dell’anno, la Valtellina ha organizzato alcuni appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Il 10 agosto è la ‘famosa’ Notte di San Lorenzo, con il passaggio delle Perseidi. Poi, due giorni dopo, il 12 agosto, sarà poi il momento dello spettacolo più atteso di quest’estate da astrofili e curiosi: sarà infatti visibile un’eclissi parziale di Sole. Alla fine del mese poi arriverà anche l’eclissi lunare parziale del 28 agosto, durante la quale circa il 96% del disco lunare entrerà nell’ombra della Terra, dando vita a un suggestivo spettacolo astronomico, osservabile a occhio nudo.

Ecco le iniziative di divulgazione scientifica, esperienze in quota e attività dedicate alle famiglie.

SPACE ACADEMY DI ORBIT-X: L’ESPLORAZIONE SPAZIALE A MADESIMO

Si parte con un’iniziativa formato famiglia: dal 25 luglio al 16 agosto, infatti, Madesimo ospita la Space

Academy di Orbit-X presso ICE GATE23024, il moderno polo polifunzionale in centro al paese, una navicella spaziale interattiva con laboratori scientifici, animazioni e realtà virtuale. Orbit-X porta così in Alta Valchiavenna una proposta che coniuga intrattenimento, divulgazione scientifica e tecnologia, grazie a un progetto patrocinato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

I giovani partecipanti (dai 6 anni) diventeranno membri di un equipaggio chiamato a raggiungere Titano, la più grande luna di Saturno, per riparare un satellite in avaria. A bordo dovranno collaborare, scegliere,

provare, risolvere sfide e lasciarsi guidare da personaggi e ambientazioni ispirate allo spazio. Accanto alla

navicella, il programma porterà a Madesimo anche le attività di Leo Scienza, partner didattico del progetto, con laboratori e animazioni dedicate ai piccoli esploratori. Maggiori informazioni: Madesimo.eu

L’ASTRONOMIA DAL VIVO: OSSERVAZIONI E DIVULGAZIONE

Parco sotto le stelle (Grosio e Grosotto – Parco delle Incisioni Rupestri, 8 e 22 agosto 2026)

Nel territorio della Media Valtellina, tra Grosio e Grosotto, il Parco delle Incisioni Rupestri apre le porte alla sera con un percorso guidato sotto le stelle. L’esperienza attraversa il paesaggio terrazzato e i muretti a secco, i Castelli di San Faustino e Visconteo, fino alla Rupe Magna, dove la luce radente delle torce fa

riemergere incisioni e dettagli normalmente invisibili, per oltre tremila anni di storia. Una passeggiata

Astroturismo in Valtellina: le iniziative per vivere un’estate spaziale Un calendario di esperienze rivolte verso il cielo, dalla Space Academy di Orbit-X a Madesimo alle osservazioni astronomiche, passando per l’eclissi di Sole del 12 agosto, eventi in quota e appuntamenti dedicati alla scoperta dell’Universo notturna pensata per scoprire il territorio con una nuova prospettiva, quando il silenzio della montagna e il cielo stellato diventano parte integrante del racconto.

Fermati o Sole (Alpe Granda – Ardenno, 8 e 22 agosto 2026)

Alle porte della Valtellina, sopra Ardenno, l’Alpe Granda offre uno dei punti panoramici più suggestivi della bassa valle. A 1700 metri di quota si svolgono serate dedicate all’osservazione astronomica. In un contesto naturale d’alta montagna, lontano dall’inquinamento luminoso il cielo si rivela in tutta la sua limpidezza. Grazie alla collaborazione con l’associazione Blueshift, sono messi a disposizione telescopi e

strumentazione per esplorare pianeti, stelle e oggetti del profondo cielo, accompagnati da momenti di

divulgazione scientifica.

Serate degli Astrofili Valtellinesi (Ponte in Valtellina – 12 agosto e il 18 settembre)

A pochi chilometri da Sondrio, l’Osservatorio Astronomico “Giuseppe Piazzi” di Ponte in Valtellina è il più

alto della Lombardia (a 1.283 metri di altitudine). La struttura, grazie all’Associazione Astrofili Valtellinesi

svolge un ruolo di divulgazione, le serate dedicate all’osservazione del cielo notturno, guidate da

conferenze e dimostrazioni pratiche, offrono l’occasione di conoscere da vicino fenomeni celesti e

strumenti astronomici (gli appuntamenti si tengono, verso le ore 21:30 circa).

Le stelle dei giganti (Marmitte dei Giganti – Piuro, 29 agosto 2026)

Sempre in Valchiavenna, nell’area naturale delle Marmitte dei Giganti, astronomia e geologia si incontrano in una visita guidata serale in uno dei luoghi più spettacolari della valle, le Marmitte dei Giganti, accompagnati dall’astronomo Andrea Grassi e dalla guida alpina Renata Rossi. Il percorso unisce

divulgazione scientifica e dimensione naturalistica, offrendo un’esperienza immersiva tra geologia, stelle e

racconti del territorio.

SAN LORENZO E LE STELLE CADENTI

Li Flama de San Lorenz (Oga – Valdisotto, 9 agosto)

Sulle pendici del Monte San Colombano, nel comprensorio di Bormio, una tradizione storica e

profondamente sentita dalla comunità di Oga: nella notte di San Lorenzo, i versanti del San Colombano si

illuminano con grandi falò, creando uno spettacolo suggestivo che affonda le sue radici nelle antiche

tradizioni alpine.

Notte di San Lorenzo – Chiavenna a lume di candela (Chiavenna, 10 agosto 2026)

Una serata speciale dedicata alla magia delle stelle cadenti, con Chiavenna illuminata esclusivamente dalla

luce delle candele. L’iniziativa trasforma il centro storico in un percorso suggestivo e raccolto. La sera, alle

21:15, nel suggestivo scenario del frutteto di Palazzo Vertemate Franchi, si potrà assistere all’esecuzione

dei Carmina Burana di Carl Orff. Protagonista l’Orchestra Antonio Vivaldi diretta dal maestro Lorenzo

Passerini. La potenza corale e orchestrale dell’opera si fonde con l’atmosfera estiva e la cornice naturale

alpina, creando un’esperienza di forte impatto emotivo nella notte di San Lorenzo.

Notte nera (Livigno, 10 agosto 2026)

Nel cuore di Livigno, una delle località alpine più settentrionali della Lombardia, la notte di San Lorenzo

trasforma il paese alpino in un suggestivo scenario a lume di candela, spegnendo le luci pubbliche per

valorizzare spettacoli itineranti, musica acustica e prodotti tipici della Valtellina. L’evento, che culmina in un grande falò finale sotto le stelle, offre un’esperienza sensoriale unica tra tradizione, natura e magia.