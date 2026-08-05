mercoledì 5 Agosto 2026

L’oroscopo di mercoledì 5 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 5-8-2026 ore 7:46Ultimo aggiornamento: 5-8-2026 ore 7:46

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ritroverai un buon rapporto con gli altri, ma devi chiarire un rapporto con alcuni soci o collaboratori. Stasera cura la salute.



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Entro qualche giorno dovrai prendere una decisione importante che riguarda la tua famiglia o comunque il tuo amore, non trascinare situazioni inutili.





Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Entro pochi mesi riceverai delle ottime notizie. Approfitta per lasciarti andare a nuove emozioni!





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

I tuoi amori sono sempre particolari, giornata buona, sei in grado di risvegliare emozioni. Sul lavoro è come se fossi sottoposto ad un provino, sperimentazioni utili per il futuro.





Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Arriveranno informazioni utili per il tuo lavoro. In amore se c’è una relazione da tempo, pensieri per convivenza o cambio di casa.





Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Questa giornata è molto particolare, perché a fronte di una grande voglia di cambiare, ci sono blocchi che arrivano da situazioni o persone, ma anche lavori che hanno un certo rallentamento.



Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Attento allo stress che se costretto a subire; cura alimentazione e forma fisica. Lentezze sul lavoro, spese per una casa, un ufficio o una ristrutturazione. Discussioni in famiglia.



Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata molto importante per i contatti di lavoro. Per i cuori solitari questo è un periodo in cui è possibile vagliare nuove ipotesi sentimentali. Momento in netto recupero.




Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata fertile. Qualche lavoro in più, non escludo che artigiani e dipendenti possano avere delle belle riconferme.






Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

E’ probabile che nel corso delle ultime ore tu abbia preso di petto una persona che non fa il suo dovere. Attenzione alle parole.




Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Riceverai una bella notizia che ti rallegrerà, non è escluso che arrivi un bel rinnovo o un’occasione per farti notare sul lavoro. Sarai preso da una questione che riguarda la casa o un contenzioso per motivi di denaro. Avrai più fortuna nei contatti.






Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Avrai la possibilità di iniziare un nuovo lavoro, proposte da valutare bene, ma in questa giornata si nota un po’ di disagio, spostamenti portano stress. Oggi c’è qualche disagio, attenzione ad una persona Acquario.













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