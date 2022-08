Giorgia Meloni sulla Fox scivola (due volte) sull’inglese: “Come si dice?”

Credits video Fox Business

ROMA – Giorgia Meloni è stata protagonista di un’intervista sulla rete americana Fox. La leader di FdI ha parlato delle prossime elezioni e della possibilità di diventare la prima premier donna italiana, ma anche dell’aumento dell’inflazione e della guerra in Ucraina. “I sondaggi dicono che FdI potrebbe vincere le elezioni con la coalizione di centrodestra e le nostre regole dicono che il partito che prende più voti può esprimere il presidente del Consiglio. Vedremo quando gli italiani voteranno: io sono la leader di quel partito e potrei essere la prima donna a guidare il governo nella storia italiana. Sarebbe un grande onore per me”, ha dichiarato a Fox Business.

L’intervista, di circa otto minuti, in un inglese abbastanza fluente, è stata però caratterizzata da due momenti di esitazione. “Ah no present non si dice”, il primo scivolone in lingua italiana di Meloni mentre rispondeva a una domanda sulla crisi economica. Il secondo qualche minuto dopo parlando della dipendenza dell’Italia dal gas russo. “Come si dice?”, si domanda Meloni mentre parla di geopolitica.

