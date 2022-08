Due impianti fotovoltaici su impianto sollevamento idrico di Acquedotto lucano

POTENZA – Sono stati inaugurati questa mattina a Potenza, in località Masseria Romaniello, due impianti fotovoltaici, in autoproduzione presso il potabilizzatore e l’impianto di sollevamento idrico di Acquedotto Lucano. Presente all’inaugurazione delle strutture, l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.



“Si tratta di un primo impianto che va verso l’autosufficienza energetica di Acquedotto Lucano – ha sottolineato Latronico – corrispondendo ad una necessità di abbattere i costi energetici che si sono triplicati negli ultimi mesi. Questo ha un impatto positivo per il costo della bolletta energetica e per l’ambiente stesso, in quanto si tratta di fonti rinnovabili. L’obiettivo che dobbiamo perseguire per mettere in autonomia energetica tutte le strutture pubbliche ed aiutare il privato a fare lo stesso“, ha concluso Latronico.

